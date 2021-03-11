Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
11.03.2021 14:31
Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine Göynük Mahallesi'nde ikamet eden B.P'nin evine operasyon düzenlendi.
Aramada yatağın altına gizlenmiş 79 gram sentetik uyuşturucu, 7 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Fahriye Evcen'den oğlu Karan'la ilgili samimi çıkış Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı