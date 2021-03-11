Aramada, 50 gram metamfetamin, 20 gram skunk, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile bir av tüfeği ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine M.K'nin Hasyurt Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Antalya 'nın Finike ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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