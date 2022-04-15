Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15.04.2022 13:59
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyon kapsamında ilçe otogarında bir araya gelen İ.Ş. (42), B.K. (45) ve H.Ş. (39) gözaltına alındı.

Üst aramalarında bir miktar uyuşturucu hap bulunan şüphelilerden H.Ş'nin kaldığı oteldeki odasında 47.80 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.Ş. ve B.K. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. ise çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Zehir taciri satış yaptığı sırada yakalandı Zehir taciri satış yaptığı sırada yakalandı Antalya'da kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı yakalandı Antalya'da kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:25 Gösteri atlayışı yapan yamaç paraşütçüsü, kontrolünü kaybederek protokolün üzerine doğru iniş yaptı
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement