Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddiasıyla A.Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli B.B, Kızılağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 36 gram eroin, 4 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile 10 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.