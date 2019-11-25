Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tırda 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan biri İran uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan 3 şüphelinin Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal etmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan uyuşturucu yüklenen bir tırın, Van üzerinden 23 Kasım'da Antalya'ya geldiğini tespit etmişti. Takibe alınan tırdaki uyuşturucunun, Manavgat ilçesi Çavuş Mahallesi'nde kiralık bir otomobile nakledildiğini belirleyen ekipler, operasyon düzenlemişti.

Operasyonda, araçta 11 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, kiralık otomobildeki İran uyruklu D.S.R. ile aracı kullanan Hüseyin K. ve tır sürücüsü Hakan S. gözaltına alınmıştı.