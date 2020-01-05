Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada 23,3 gram Afgan sakızı ele geçirdi, evdeki Cuma D. ve Özgür Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Ö. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, Cuma D. tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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