Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekiplerin, Tosmur Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri, şüpheliler M.Ç. (38) ve A.G'yi (39) gözaltına aldı.

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