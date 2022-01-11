Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "şafak" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen kişilerin ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere sabaha karşı operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Ö.D, E.Ş, ve K.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 29 kök kenevir bitkisi, 10,50 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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