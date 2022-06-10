Uyuşturucu satıcılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 dolar, 1400 avro ve 28 bin 850 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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