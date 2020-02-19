Antalya'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Tufan S'yi bir süre takibe aldı. Şüphelinin Konaklı Mahallesi'nde Şeref Ö. ile bir araya gelmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, iki şüphelinin de üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen Tufan S. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapılırken, Şeref Ö. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

İki şüpheli adliyeye sevk edildi.