Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Antalya'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Antalya'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde belirlenen adreste, 110 kök Hint keneviri, 5 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.E. emniyetteki işlemlerin ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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