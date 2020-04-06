Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aramada 216 gram kokain, 2 bin 742 uyuşturucu hap, tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda Muratpaşa ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki bir evde arama yapıldı.

Antalya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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