Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi

26.01.2021 12:21

Son dakika gündem haberine göre Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye çıkarıldı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında, 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 45'e yükseldi.

Daha önce 25 zanlının gönderildiği adliyeye bugün de işlemleri tamamlanan 20 zanlı sevk edildi.

Alanya ve Manavgat ilçelerinde, 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonun devamında ise 5 zanlı daha yakalanmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 20'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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