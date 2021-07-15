Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Otogarı'nda şüphelendikleri Ş.D'yi durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika