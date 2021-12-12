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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

12.12.2021 16:44

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kent dışından getirilen uyuşturucunun Konyaaltı ilçesindeki bir ev ve otomobilde depolandığı bilgisi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreste ve otomobilde yapılan aramada 19 kilo 82 gram skunk ile 165 gram sentetik uyuşturucu ve haplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.G, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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