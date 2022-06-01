Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

01.06.2022 10:22
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kara yoluyla kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda sırt çantasına saklanmış 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi, şüpheliler F.İ, L.Ç, E.E.K. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

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