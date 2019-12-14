Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 İranlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 İranlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 İranlı tutuklandı

6 saat önce

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 İranlı tutuklandı, System.String[]

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri, İran'dan Van ve Hakkari sınır kapıları üzerinden ülkeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Antalya Uluslararası Havalimanı iç hatlar gelen yolcu salonunda İran uyruklu iki yolcunun valizlerinde yapılan aramada, paketlenmiş halde 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S.S. ve B.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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