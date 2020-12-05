Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A. ve A.D'nin, uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, zanlıların ev, araç ve üst aramasında kağıda emdirilmiş 58 bin 200 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.