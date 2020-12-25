Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

25.12.2020 19:17
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki evden uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreste bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.G. ile A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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