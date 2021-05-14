Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyonda Y.D. (35) ile S.G. (41) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu

15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben