Ulualan mevkisi D-400 kara yolunda durdurulan araçta, narkotik köpeği Pars'ın da yardımıyla yapılan aramada, kağıt ve poşetlere sarılı 40 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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