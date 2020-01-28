Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ahatlı Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin zanlıların adreslerinde yaptığı aramalarda, 32 bin 737 uyuşturucu hap ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Adis Jahovic ameliyat edildi İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 04:05:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]