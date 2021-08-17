Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakırcalı Mahallesi'ndeki bir serada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 10 kök Hint keneviri ve 67 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.Y, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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