Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.C.D. ve H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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