Antalya'da uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Antalya'da uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Oktay Kılınç ile avukatı katıldı. Duruşmada, sanık avukatı, Kılınç'ın mağduriyetinin büyük olduğunu savunarak tahliyesini talep etti.


Söz verilen sanık da tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Kılınç'a "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira para cezası verdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Kasım 2018'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kılınç, otomobilinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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