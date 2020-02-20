Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Baş (35) ile avukatı katıldı. Söz verilen Baş, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezası verdi.

Alanya ilçesindeki bir eve 7 Nisan 2019'da düzenlenen operasyonda bir miktar eroin ele geçirilmesinin ardından Baş, gözaltına alınmıştı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin lira para cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]