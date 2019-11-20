Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon
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Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Antalya'da uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik operasyon, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Şekerhane Mahallesi'nde üst aramasında 6, evinde yapılan aramalarda ise 2 gram uyuşturucu ile bir miktar uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirilen İ.T. gözaltına alındı.


Operasyon kapsamında Oba Mahallesi'nde takibe alınan K.A. ve A.A. da durdurularak, üst araması yapıldı. Üzerlerinde 26 gram uyuşturucu maddesi bulunan iki şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A. "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen İ.T. savcılıkça serbest kalırken, A.A. tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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