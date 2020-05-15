Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 41 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu kapsamda bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda, 114 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik belirlenen adreslere iki aydır operasyonlar düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim