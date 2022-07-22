Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

22.07.2022 16:06
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "kökünü Kurutma" operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "kökünü Kurutma" operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 aylık titiz çalışmasının ardından özel harekat polisi ve narkotik köpeklerinin de verdiği destekle "Kökünü Kurutma" operasyonunda yapıldı.

Zanlıların ev ve arabalarında yapılan aramada 18 kilo 130 gram eroin, 972 gram kokain, 5 kilo 382 gram esrar, 1006 ecstasy hap, 3 bin 262 yeşil reçeteye tabi hap, 1 kilo 280 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi, 4 hassas terazi, 508 gram metamfetamin, bir tabanca, bir tüfek, 82 fişek, 262 bin 400 lira, 3 bin 200 dolar ve 60 avro ele geçirildi.

Operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama Narkotik denetimlere ara vermiyor Narkotik denetimlere ara vermiyor
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü Kurutma' operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuştu: Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz
15:43 Aleyna Tilki "Ben öldüm" notuyla iç çamaşırlı pozunu paylaştı
15:28 Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Sahalardan uzun süre uzak kalacak
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:54 Türkiye'de en çok kiralık konut aranan bölgeler belli oldu! Esenler, Çayırova ve Fatsa
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 16:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement