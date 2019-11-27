Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu madde sattığı" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde "uyuşturucu madde sattığı" iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takip ettiği şüpheli M.H.K'yi, Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokağı'nda durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar eroin bulunurken uyuşturucuyu satın aldığı öne sürülen H.T.A da aynı mahalledeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3,84 gram eroin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.K. Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakıldı, H.T.A. ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım Meksika'da bir çiftlik ile yakınındaki çukurda 14 ceset bulundu AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]