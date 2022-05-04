Antalya'da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı

04.05.2022 11:26
Antalya'da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazır Mahallesi'ne bir grubun uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Şüpheli R.D, M.D, ve Y.D'nin otomobillerine düzenlenen operasyonda 8 gram eroin maddesi ve 1 adet bong ele geçirildi. Jandarma Trafik timlerince araç sürücüsüne 854 TL'de idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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Uyuşturucu, Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ticareti: 3 gözaltı - Son Dakika
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