Antalya'da uyuşturucu ticareti davasında sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Temmuz 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Arif E. tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığa 11 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

Sanık avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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