Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, M.A. ve C.V. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, operasyon kapsamında 3 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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