Antalya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 11 adreste arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Pars"ın da yardımıyla yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir adreste uyuşturucunun bebek beşiğine saklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.