Üye Girişi
Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

17.01.2022 15:19
Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ş.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu ve hata yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince belirlenen adrese 11 Şubat 2021'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirilmiş, Ş.Y. gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak         
15:17
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş         
15:00
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29

Son Dakika Haberleri
15:05 PKK'lı ile fotoğrafları çıkmıştı! Semra Güzel, perşembe günü savunma yapacak
15:03 O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!
14:59 Nişan törenindeki tavuklu pilav 91 kişiyi zehirlemiş
14:58 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta deprem konutları teslim töreninde konuşuyor: Her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz
14:58 Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu
14:56 AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı
14:52 Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor
14:48 Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yeniden kar geliyor
14:19 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bugün neler olacak? Göktuğ, Evdokya ile anlaşma yaparak ihanet edecek mi?
14:07 Galatasaray casus kriziyle sallanıyor! Taktik ve muhtemel ilk 11 rakibe sızdırılmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 15:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement