Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Side Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri H.A'nın üzerinde arama yaptı. Üzerinde uyuşturucu madde ve haplar bulunan H.A, gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.K.A. da yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Çökertilen "Ölüm Patroniçesi" liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim

Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız