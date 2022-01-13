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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

13.01.2022 11:24
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Manavgat ilçesinde S.Ç'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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