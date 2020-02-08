Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:24 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Dinek Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan 07 HYH 81 plakalı otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, Ö.K. ile E.O. gözaltına alındı.
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