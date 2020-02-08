Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Kentteki 9 iş yerinde gerçekleştirilen aramada 251 kilo 243 gram kıyılmış tütün, 32 bin 547 sarılmış sigara, 21 bin 234 boş makaron ele geçirildi.

İlgili yasa kapsamında beş iş yerine 7 bin 68 lira ceza uygulandı. Operasyonda üzerinde hassas terazi ve bir miktar esrar bulunan A.C. de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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