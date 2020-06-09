Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Adliye sevk edilen M.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda M.A. ile oğlu A.A. gözaltına alındı. Adresteki aramalarda 58 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Kestel Mahallesi 'nde bir adrese operasyon düzenledi.

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