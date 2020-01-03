Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Konaklı Mahallesi'nde Ali Ü. (32) ve Güven G'nin üst aramasında bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ali Ü, savcılıkça serbest bırakıldı, Güven G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.