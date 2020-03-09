Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da 7 kilo 36 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da 7 kilo 36 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma başlatıldı.

Doğu illerinden temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı maddenin kara yoluyla Antalya'ya getirilerek piyasaya sürüleceği yönünde ihbar alan polis, E.M. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 7 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:38 Kaynak: AA
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