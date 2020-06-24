Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Mayıs 2019'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan Ahmet K. (20) ve Murat Ö. tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, sanıklara "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'ar lira para cezası verdi.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ahmet K. (20) ve Murat Ö. (23) ile avukatları katıldı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan iki sanık 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

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