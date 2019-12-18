Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konaklı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, M.K. G.T. (24) ve K.Y. (48) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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