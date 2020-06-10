Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Otomobildeki şüpheliler Ü.Ç, B.K. ve Ü.Y. gözaltına alındı.

Ekipler, bu kapsamda İstanbul 'dan uyuşturucu madde getirdikleri bilgisine ulaşılan şüphelilerin bulunduğu bir otomobili Döşemealtı ilçesinde durdurdu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Antalya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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