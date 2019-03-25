Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama

29 dakika önce

Antalya'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Ticaretine 14 Tutuklama, System.String[]
Antalya'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yapılan soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il merkezinde, Zeytinköy olarak bilinen, Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde kullanıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Ayrıca şahısların üzerinde ve diğer ikametlerin çeşitli yerlerinde yapılan aramalar neticesinde daralı 415,10 gram esrar maddesi, 302,30 gram eroin maddesi, 398 adet ecstasy hap, 81,20 gram kokain maddesi, 69,60 gram metamfetamin maddesi, 3 adet hassas terazi ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 118 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan işlem yapıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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