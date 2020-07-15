Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ticaretine 3'ü kardeş 4 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav, hakkında tehdit suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda Hasan, Yusuf ve Hüseyin Sav kardeşler ile Mert Turan'ın uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Jandarma KOM Timleri tarafından yaklaşık 1 ay sürdürülen teknik ve fiziki takip sonunda şüphelilerin Side Mahallesi'ndeki bir apart oteli uyuşturucu dağıtım merkezi olarak kullandıkları saptandı.

'BEN TERÖRİSTİM, BABAM DA DAĞDA TERÖRİST'

Antalya KOM Şube ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ekipleri, geçen pazartesi günü apart otele baskın yaparak Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan ile İlayda Y. ve Sevginur A.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaldığı dairede, satışa hazır 470 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmanın araması sırasında, şüphelilerden Hüseyin Sav'ın "Ben teröristim, babam da dağda terörist. Ben sizin devletinizi tanımıyorum" diye bağırdığı belirtildi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ŞOV YAPMAYA KALKTILAR

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden İlayda Y. ve Sevginur A. adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan Sav, Yusuf Sav, Hüseyin Sav ve Mert Turan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, gazetecilerin çekim yaptığını görünce, "Karakolda bize işkence yaptılar" diye bağırdı. Jandarmaya direnen şüpheliler, "Biz terörist değiliz, bize işkence yaptılar" dediler.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

ANNE DE GÖZALTINDA

Oğullarını görmek için adliye önüne gelen anne Zeynep Sav da hakkında tehdit suçundan arama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alındı.

'KELEBEK OPERASYONU KIZLARI'

Şüpheliler adliyeye getirildikleri sırada Mert Turan'ın annesi Filiz Kuzgun, oğlunu uyuşturucuya alıştırdığı gerekçesiyle K.Ö. ile tartıştı. Filiz Kuzgun, basın mensuplarına 'Benim oğlum uyuşturucu madde kullanıyor. 3 sene cezaevinde kaldı. Ben onu cezaevinden tertemiz çıkardım. Ama bu kadın yüzünden tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Kelebek operasyonu kızları hala dışarıda geziyor. Bu kızlar torbacılık yapıyor. Onların da alınması lazım" dedi.

'BU KADIN ALIŞTIRDI'

Cezaevinden çıktıktan bir süre sonra K.Ö. adlı kadının oğluna musallat olduğunu öne süren Filiz Kuzgun, 'Benim oğlum uyuşturucuyu bırakmıştı. Bu kadın tekrar onu alıştırdı. Kadın, O.S. adlı büyük bir uyuşturucu satıcısının torbacısı. Asıl onun ve onun gibilerin alınması lazım. O kadınlar yüzünden masumların canı yanıyor, annelerin canı yanıyor" diye konuştu.