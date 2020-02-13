Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Antalya Caddesi'nde S.Ç'nin, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de G.Ö'nün üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Haklarında "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakılan S.Ç. ve G.Ö'nün, uyuşturucu maddeyi İ.D'den aldıklarını belirtmeleri üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. İ.D'nin iş yerine ve ikametine düzenlenen operasyonda, hassas terazi, tütün sarma makinesi, kompresör, 2 kilo 600 gram kıyılmış tütün ve 2 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.D, emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rüşvet gerekçesiyle tutuklanan CZN Burak'ın annesi ifadesinde suçlamaları kabul etmedi
Mehmetçik'in kafa kamerasından gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirilme anı 'Bager' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 00:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]