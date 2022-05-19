Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

19.05.2022 11:26
Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Göçerler Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A'nın evinde uyuşturucu ve kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu hap ve 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Tütün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


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