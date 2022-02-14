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Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

14.02.2022 15:39
Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Demre ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beymelek Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.Ö'nün otomobilinde arama yaptı.

Aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile farklı boyut ve figürlerde 23 tarihi eser ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki S.Ö, İ.Ö. ve H.K'yi gözaltına aldı.

Tarihi eserler Demre Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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